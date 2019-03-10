Платини: теперь футболисты будут специально целиться в руку защитнику

Бывший президент УЕФА Мишель Платини прокомментировал эпизод со спорным пенальти, назначенным в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» (1:3).

«В течение многих лет в УЕФА я всегда старался защищать футбол и игроков. То, что произошло в среду, только подтвердило мои слова. Игрок „ПСЖ“ просто отворачивался, а мяч попал ему в руку. Это вышло случайно. Рефери сделал то, что должен был — назначить угловой. Но затем ему посоветовали внимательнее посмотреть повтор. Когда пенальти назначают за попадание мяча в руку, то это идёт против духа игры. Это может привести к тому, что футболисты будут специально целиться в руку защитника.

Судьи пытаются защитить себя. Виноваты те, кто советует арбитрам. При просмотре видеоповтора четыре человека в их комнатке больше всего стремятся увидеть игру рукой, чем какое-то другое нарушение. Если в штрафной происходит контакт между игроками, то они говорят судье, что надо ставить пенальти. Но не каждый контакт должен заканчиваться 11-метровым. Я всегда был против VAR. Когда я ещё был футболистом, то понял, что повторы бывают обманчивы", — приводит слова Платини Le Journal du Dimanche.