Аршавин: «Спартак» победил в той игре, в которой не должен был побеждать

Бывший форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал результат матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак». Встреча, проходившая в Химках, завершилась со счётом 1:0 в пользу «Спартака». Единственный мяч со штрафного в первом тайме забил Георгий Джикия.

«Спартак» победил в той игре, в которой не должен был побеждать. Мне кажется, «Динамо» сыграло чуть лучше.

Где-то «Динамо» чуть не хватило везения. Ну а в целом им не хватает мастерства в нападении, чтобы забивать много», — сказал Аршавин в эфире программы «После футбола».

«Спартак», набрав 32 очка, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Динамо» (23) осталось на 10-м месте в таблице.

В следующем туре «Спартак» на своём поле сыграет с «Зенитом». Встреча состоится 17 марта. «Динамо» предстоит гостевая игра с «Оренбургом» (16 марта).