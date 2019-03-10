Хохлов: «Динамо» не повезло с реализацией, но есть и ряд других проблем

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).

«Шансы были, но мы не забили. Понятно, что хочется имеющиеся моменты доводить до логического завершения, но есть ряд других проблем, которые не позволили нам сегодня выиграть. В начале матча мы очень плохо сыграли в середине поля, провалили её фактически. Начали очень робко — так не договаривались. Во втором тайме — да, была игра, которую мы хотели показать.

Глубоко садились опорные, и мне это было непонятно. На установке всё это разбирали, и не должны опорные так глубоко играть. Получается, сами себя затягиваем, фолы эти ненужные делаем возле своей штрафной. Мне не понравилось это.

Перестроение на 4-4-2 по ходу матча? Мы практически все предсезонные сборы проводили по этой схеме, наигрывали её. Команда спокойно перестраивается с тройки центральных защитников на четвёрку. Здесь нет никаких проблем. Только с реализацией немного не повезло», — сказал Хохлов в эфире программы «После футбола».