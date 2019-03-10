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Гол Инсинье на 86-й минуте спас «Наполи» от поражения в матче с «Сассуоло»

Гол Инсинье на 86-й минуте спас «Наполи» от поражения в матче с «Сассуоло»
Футбол / Италия

В матче 27-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» и «Наполи» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Читта-дель-Триколоре». Обслуживал матч арбитр Джанлука Манганьелло.

Счёт на 52-й минуте открыл нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди. «Наполи» ушёл от поражения на 86-й минуте благодаря голу форварда Лоренцо Инсинье.

«Наполи», набрав 57 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Отставание неаполитанского клуба от лидирующего «Ювентуса» составляет 18 очков. «Сассуоло» (32) остался на 12-м месте.

В следующем туре «Наполи» на своём поле сыграет с «Удинезе». Встреча состоится 17 марта. «Сассуоло» предстоит выездная игра с «Сампдорией», которая пройдёт 16 марта.

Италия - Серия А. 27-й тур
10 марта 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
1 : 1
Наполи
Неаполь
1:0 – Берарди – 52, 1:1 – Инсинье – 86
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