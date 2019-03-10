Гол Инсинье на 86-й минуте спас «Наполи» от поражения в матче с «Сассуоло»

В матче 27-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» и «Наполи» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Читта-дель-Триколоре». Обслуживал матч арбитр Джанлука Манганьелло.

Счёт на 52-й минуте открыл нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди. «Наполи» ушёл от поражения на 86-й минуте благодаря голу форварда Лоренцо Инсинье.

«Наполи», набрав 57 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Отставание неаполитанского клуба от лидирующего «Ювентуса» составляет 18 очков. «Сассуоло» (32) остался на 12-м месте.

В следующем туре «Наполи» на своём поле сыграет с «Удинезе». Встреча состоится 17 марта. «Сассуоло» предстоит выездная игра с «Сампдорией», которая пройдёт 16 марта.