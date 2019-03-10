Хет-трик Бен-Йеддера помог «Севилье» разгромить «Реал Сосьедад»

«Севилья» одержала победу в матче 27-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад». Встреча, проходившая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась убедительной победой хозяев со счётом 5:2.

Главным героем встречи стал форвард «Севильи» Виссам Бен-Йеддер, оформивший хет-трик. Три мяча забил и полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль, только хавбек гостей один из мячей отправил в ворота своей команды.

«Севилья» после этой победы набрала 40 очков в 27 турах и вышла на шестое место в турнирной таблице испанской Примеры. У «Реала Сосьедад» после 27 туров 35 очков. Баски занимают девятое место в турнирной таблице.

Также в матче 27-го тура Примеры «Леванте» встречался с «Вильярреалом». Гости одержали победу, забив два мяча уже в компенсированное время.