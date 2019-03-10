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Хет-трик Бен-Йеддера помог «Севилье» разгромить «Реал Сосьедад»

Хет-трик Бен-Йеддера помог «Севилье» разгромить «Реал Сосьедад»
Футбол / Испания

«Севилья» одержала победу в матче 27-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад». Встреча, проходившая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась убедительной победой хозяев со счётом 5:2.

Главным героем встречи стал форвард «Севильи» Виссам Бен-Йеддер, оформивший хет-трик. Три мяча забил и полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль, только хавбек гостей один из мячей отправил в ворота своей команды.

«Севилья» после этой победы набрала 40 очков в 27 турах и вышла на шестое место в турнирной таблице испанской Примеры. У «Реала Сосьедад» после 27 туров 35 очков. Баски занимают девятое место в турнирной таблице.

Также в матче 27-го тура Примеры «Леванте» встречался с «Вильярреалом». Гости одержали победу, забив два мяча уже в компенсированное время.

Испания - Примера. 27-й тур
10 марта 2019, воскресенье. 20:30 МСК
Леванте
Валенсия
0 : 2
Вильярреал
Вильярреал
0:1 – Робер – 90+3 (автогол), 0:2 – Чуквезе – 90+6
Испания - Примера. 27-й тур
10 марта 2019, воскресенье. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
5 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 – Сарабия – 25, 1:1 – Оярсабаль – 28, 2:1 – Бен-Йеддер – 48, 3:1 – Бен-Йеддер – 58, 4:1 – Бен-Йеддер – 61, 5:1 – Оярсабаль – 69 (автогол), 5:2 – Оярсабаль – 77 (пен)
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