Роналду: «Ювентус» готов сделать всё, чтобы выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», который состоится 12 марта. В первой встрече испанский клуб одержал победу со счётом 2:0.

«Атлетико» — сильная команда, все об этом знают. Они хорошо обороняются, не рискуют и используют контратаки. Впрочем, мы готовы сделать всё, чтобы добиться победы. Мы намерены выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Никто не ожидал поражения в первом матче, но в футболе такое случается.

Мы проводим отличный сезон. Сейчас «Ювентус» принимает участие в двух турнирах: Серии А и Лиге чемпионов. Мне нравится выступать в Италии. Также, как в Испании и Англии, мне приятно забивать голы и приносить пользу команде. Я счастлив", — приводит слова Роналду AS.