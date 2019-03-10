Щенсны: «Ювентус» не может дождаться, чтобы выиграть ответный матч с «Атлетико»

Голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щенсны поделился ожиданиями от второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Первая встреча состоялась в Испании и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«Мы в хорошей форме. Не можем дождаться, чтобы сыграть и выиграть этот великолепный матч в Лиге чемпионов. «Ювентус» допустил много ошибок в первой встрече. Важно одновременно хорошо сыграть и в атаке, и в защите, но сделать это будет довольно непросто.

Мы верим в себя. Результаты матчей на этой неделе показали, что ничего ещё не закончено. «Аякс» проиграл дома, но затем выбил «Реал». То же самое случилось в противостоянии «МЮ» и «ПСЖ». Почему бы и нам не поверить, что мы способны это сделать?» — приводит слова Щенсны Football Italia со ссылкой на эфир телеканала Sky Sport Italia.

Матч «Ювентус» — «Атлетико» состоится в Турине не арене «Альянц Стадиум» 12 марта в 23:00 мск.