Гол Белотти ударом через себя — в видеообзоре матча «Фрозиноне» — «Торино»

В матче 27-го тура чемпионата Италии «Фрозиноне» уступил «Торино» со счётом 1:2. Встреча состоялась во Фрозиноне на стадионе «Бенито Стирпе». Матч обслуживал арбитр Пьеро Джакомелли.

Счёт в концовке первого тайма открыл Лука Паганини, замкнувший подачу с углового в исполнении Камилло Чано. В начале второго тайма равновесие восстановил Андреа Белотти, забивший головой после стандарта, который выполнил Яго Фальке. Победу туринскому клубу принёс Белотти, отправивший мяч в ворота ударом через себя. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Ола Эйна.

Благодаря победе «Торино», набрав 44 очка, поднялся на шестое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Фрозиноне» (17) остался на 19-м месте.