Игроки ЦСКА записали видеообращение Дзагоеву со словами поддержки

Футболисты московского ЦСКА, а также главный тренер команды Виктор Гончаренко записали видеообращение со словами поддержки в адрес полузащитника Алана Дзагоева.

У хавбека «армейцев» ранее в ходе обследования было выявлено повреждение передней крестообразной связки правого колена. После этого Дзагоев перенёс операцию.

В видеообращении приняли участие Никола Влашич, Иван Обляков, Виктор Васин, Фёдор Чалов, Игорь Акинфеев и другие футболисты.

Видео доступно в «твиттере» ЦСКА.

В текущем сезоне Дзагоев провёл за ЦСКА 11 матчей и отдал 1 результативную передачу. Футболист пропустил концовку осенней части чемпионата из-за ещё одной травмы. Дзагоев лишь недавно приступил к тренировкам в составе московского клуба.