Черчесов объяснил вызов Беляева в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему решил вызвать в национальную команду защитников Максима Беляева и Фёдора Кудряшова.

«Ничего не буду говорить на этот счёт. Беляев несколько сезонов стабильно играет в Туле. Внимательно за ним наблюдали и считаем, что он совершил скачок. Тем более что Нойштедтер не играет в Турции, поэтому ситуация располагает к вызову другого защитника. Тот случай, когда всё совпало.

Фёдор сейчас выходит на поле в каждой игре, на позиции левого защитника. Тактически Кудряшову приходится играть чуть иначе, но от этого его кругозор будет только шире», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Подготовку к матчам подопечные Черчесова начнут 17 марта в Новогорске. Матч Бельгия — Россия состоится 21 марта. Встреча Казахстан — Россия пройдёт 24 марта.

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