Источник: Зидан подпишет с «Реалом» контракт до лета 2022 года

Зинедин Зидан в ближайшее время вновь станет главным тренером мадридского «Реала». Об этом сообщает Marca.
По данным источника, французский специалист подпишет с «Королевским клубом» контракт до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что «Реал» объявит о назначении Зидана в 20:00 мск. Завтра, 12 марта, француз проведёт первую тренировку с «Реалом».
Напомним, что 46-летний Зидан ранее уже тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год. Под его руководством мадридский клуб три раза подряд выиграл Лигу чемпионов.
В нынешнем сезоне «Реал» вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании занимает третье место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 12 очков.
Следующий матч «Королевский клуб» проведёт 16 марта на своём поле с «Сельтой».
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