Дзагоев: из ЦСКА в «Барселоне» не заиграл бы никто, но я верю во Влашича

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в новом выпуске рубрики CSKA TV «Одноклубники», ответил на вопросы о партнёрах по команде.

«Больше всех с Гончаренко спорю я. Ну и Набабкин где-то рядом. Гончаренко прислушивается ко мне, но если у него плохое настроение, то может и в обратку дать.



Лучше всех с обеих ног бьёт Бистрович. Быстрее всех на поле думает Ахметов. Лучше всех головой играют защитники: Магнуссон, Бекао, Набабкин. Самый тактически грамотный Фернандес. Лучше всех поёт Акинфеев. Его репертуар: „Крошка моя, я по тебе скучаю“. У Набабкина: „Моя бабушка курит трубку“.



Самый эмоциональный — это я, а самый хитрый по-футбольному Ахметов.



Кто мог бы играть в „Барселоне“? Наверное, никто, но всё-таки верю во Влашича.



Самый быстрый в команде Щенников, если поставить его на дистанцию без мяча. Лучше всех в отборе играет Фернандес, тяжело обводить его», — приводит слова Дзагоева официальный Youtube-канал ЦСКА.