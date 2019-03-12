Фекир: «Лион» сделает всё, чтобы остановить Месси

Нападающий «Лиона» Набиль Фекир поделился ожиданиями от ответного матча с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов, акцентируя внимание на форварде каталонцев Лионеле Месси. Первая встреча закончилась со счётом 0:0.

«Для меня Месси является лучшим игроком в мире, так как находится на вершине уже 10 лет и каждый год играет решающую роль в команде. Он выигрывает трофеи для «Барселоны», мы сделаем всё, чтобы его остановить. «Барселона» – одна из лучших команд Европы, играть против таких клубов всегда интересно.

Это нормально, что болельщики многого ждут от меня в этой встрече. Мы знаем, что это будет сложная игра, но сделаем всё, что в наших силах», — цитирует форварда Marca.

Матч «Барселона» — «Лион» состоится завтра, 13 марта, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и начнётся в 23:00 мск.