Азмун повторил клубный рекорд «Зенита»

Новичок «Зенита» нападающий Сердар Азмун, забивавший мячи в трёх подряд матчах, отметился голом и в домашней встрече 19-го тура Премьер-Лиги с «Уфой».

По итогам этой игры на счету иранского форварда стало уже 5 голов в 5 матчах за «Зенит», и, таким образом, он повторил клубный рекорд «скорострельности», установленный в 1960 году Анатолием Курчавенковым и повторенный в 2016 году бразильским полузащитником Жулиано, которые в 5 стартовых играх также забили по 5 мячей, сообщает «История Зенита».

Всего на счету Азмуна в сезоне-2018/19 стало 15 голов, и он упрочил своё лидерство по этому показателю в рейтинге лучших бомбардиров РПЛ. Азмун перешёл из «Рубина» в «Зенит» в феврале, подписав контракт на 3,5 года.