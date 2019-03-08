Полёт Азмуна и эмоции Ивановича. Яркие фото с матча «Зенит» — «Вильярреал»

7 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» принимал «Вильярреал». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу испанского клуба..



Автором первого мяча стал полузащитник «Вильярреала» Висенте Иборра, отличившийся на 33-й минуте. Практически сразу нападающий «Зенита» Сердар Азмун сравнял счёт. Испанцев вновь вывел вперёд форвард Херар Морено, отправивший мяч в ворота сине-бело-голубых в середине второго тайма. На 71-й минуте гол забил хавбек гостей Мануэль Морланес.



Ответную встречу «Зенит» и «Вильярреал» проведут в Испании на стадионе «Керамика» 14 марта. Начало игры запланировано на 23:00 мск.



Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» одолел турецкий «Фенербахче», а «Вильярреал» оказался сильнее лиссабонского «Спортинга».

Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Вильярреал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.