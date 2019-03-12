А. Егоров прокомментировал пенальти в ворота «Урала» в матче с «Ахматом»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров рассказал о ситуации с пенальти в ворота «Урала» во встрече 19-го тура РПЛ с «Ахматом».

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение, что главный судья матча Павел Кукуян ошибся, назначив пенальти в ворота его команды.

«Говорю своё мнение. У меня ещё нет информации, так как нет рапорта делегата и оценки. Из того, что я видел, это фол в нападении. Игроки врываются на скорости, присутствует толчок рукой, после этого игрок падает. После данного эпизода уже вина Эль-Кабира, что он себя так повёл. Дал бы арбитр свисток на фол в нападении — и все бы забыли про этот эпизод, а так, пошли разговоры», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.