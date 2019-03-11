«Ахмат» избежал поражения в матче с «Уралом», реализовав пенальти

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимал «Урал». Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:1.



На 38-й минуте мяч в собственные ворота отправил защитник «Ахмата» Милад Мохаммади. В начале второго тайма главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил пенальти в ворота «Урала», который успешно реализовал нападающий грозненской команды Беким Балай. Таким образом, «Урал» прервал серию из трёх поражений в Российской Премьер-Лиге.



«Ахмат» набрал 24 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (23) располагается на 11-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 40 очков в 19 матчах.