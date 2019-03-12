Черышев попал в заявку «Валенсии» на ответный матч с «Краснодаром» в Лиге Европы

«Валенсия» огласила заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром». Российский полузащитник Денис Черышев попал в список игроков на эту встречу.



«Валенсия»: Нету, Хайме Доменек, Кристиан Риверо, Кристиано Пиччини, Тони Лато, Габриэль Паулиста, Муктар Диакаби, Хосе Гайя, Франсис Коклен, Жоффре Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Денис Черышев, Даниэль Васс, Ферран Торрес, Карлос Солер, Ли Кан Ин, Родриго, Кевин Гамейро, Санти Мина, Рубен Собрино.



Напомним, первый матч на стадионе «Месталья» в Валенсии завершился со счётом 2:1 в пользу испанской команды. Голы на свой счёт записали хавбек «Краснодара» Виктор Классон и нападающий «Валенсии» Родриго, оформивший дубль. Ответная встреча состоится 14 марта на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.