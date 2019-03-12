Игнатьев: просто напомнил «Краснодару» о зарплатах других игроков моего возраста

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев объяснил, почему его перевели во вторую команду.

«Перед игрой со «Спартаком» после предыгровой тренировки состоялись переговоры… Хотя так назвать их нельзя. Скорее пообщались с генеральным директором Владимиром Хашигом по поводу нового контракта. Также при этой беседе присутствовали директор академии Арам Фундукян и главный тренер Мурад Мусаев. Я пришёл один, официального агента пока нет. Мне сделали определённое предложение, от которого я отказался. Не требовал каких-то гигантских денег. Просто напомнил о зарплатах некоторых других футболистов РПЛ в моём возрасте и предложил дождаться окончания сезона, а потом уже пообщаться. Объяснил, что сейчас для этого неподходящий момент.



Меня спросили, буду ли я подписывать предложенный контракт. Ответил отрицательно. А на следующий день увидел в расписании, что теперь занимаюсь с «Краснодаром-2». Понятно, что после отчисления из первой команды в голове крутились разные мысли. Думал: «может, дело не в этих неудачных переговорах… мало ли что натворил». Но потом понял, что других причин нет», — приводит слова Игнатьева RT.