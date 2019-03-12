Фекир: сыграть на стадионе «Камп Ноу» — мечта детства

Нападающий «Лиона» Набиль Фекир поделился ожиданиями от ответного матча с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча команд состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» завтра, 13 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Напомним, первый матч команд, в Лионе, завершился со счётом 0:0.



«Мы вдохновляемся успехами других команд и верим в успех. Честно говоря, я с детства мечтал сыграть на стадионе „Камп Ноу“. Мы приближаемся к очень важной встрече. Необходимо сосредоточиться, не совершать ошибок, потому что в Лиге чемпионов многое могут решить детали. Мы готовы к этому. „Лион“ — зрелая команда, которая с уверенностью придерживается своего стиля», — приводит слова Фекира Mundo Deportivo.

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