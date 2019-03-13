Бонуччи: прошу прощения у тех, кто заранее праздновал поражение «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (3:0).

«Это великий день для всех поклонников «Ювентуса». Многие заранее праздновали наше поражение, и я прошу у них прощения. «Юве» всегда отвечает на поле. Сегодня мы вышли на матч с верным настроем, а болельщики стали нашим 12-м игроком.

Мы намеревались атаковать флангами при поддержке крайних защитников. Думаю, такая тактика доставила сопернику определенные проблемы. Подобные достижения мотивируют на дальнейшую усердную работу. Камбэк получился славным, и полученный адреналин нужно использовать во всей оставшейся части сезона», — приводит слова Бонуччи пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом матче «Ювентус» уступил «Атлетико» со счётом 0:2. Таким образом, в 1/4 финала по сумме двух встреч вышел итальянский клуб.