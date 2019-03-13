Аллегри: «Ювентус» продемонстрировал правильный характер в матче с «Атлетико»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (3:0).

«Парни сыграли так, как и должны были сыграть этим вечером: в высоком темпе и технично. В Мадриде мы не были столь агрессивны, однако сегодня продемонстрировали правильный характер. Мы продолжали атаковать, не теряя баланса в игре.

Спинаццола отлично сыграл на левом фланге. Бернардески тоже был хорош, да и вся остальная команда тоже. Чтобы добиться такого результата, необходимо, чтобы выдающийся футбол показал каждый из игроков», — приводит слова Аллегри пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом матче «Ювентус» уступил «Атлетико» со счётом 0:2. Таким образом, в 1/4 финала по сумме двух встреч вышел итальянский клуб.