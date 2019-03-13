Манчини: поздравляю «Ювентус»! Отличная игра и заслуженный проход дальше

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в своём «твиттере» поздравил туринский «Ювентус» с победой в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (3:0).



«Отличная командная игра и заслуженный проход в следующую стадию плей-офф. Поздравляю «Ювентус»!» — говорится в сообщении Манчини.



Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» уступил «Атлетико» со счётом 0:2. Таким образом, в 1/4 финала по сумме двух встреч вышел итальянский клуб.



В следующую стадию главного еврокубкового турнира также прошли «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Тоттенхэм Хотспур», «Аякс» и «Манчестер Сити». Оставшиеся две путёвки будут разыграны в матчах «Бавария» – «Ливерпуль» и «Барселона» – «Лион», которые состоятся сегодня, 13 марта.

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