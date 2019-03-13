Игнатьев: информация про 10 млн и машину — ересь, пусть засунут её куда подальше

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, согласно которой он получил в подарок от агентов автомобиль и 10 млн рублей.



«Информация про 10 млн и машину в подарок от агентов – это наглая ложь и ересь, ничего не было. Пусть те, кто об этом пишет, засунут эту информацию куда подальше. Лживую информацию писать не надо.



Официально моими делами сейчас никто не занимается, а с ProSport Management я разорвал контракт около месяца назад. Ведёт ли мои дела Агузаров? Это всё на уровне слухов, тут я комментировать не готов», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



20-летний Игнатьев является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне форвард провёл 12 матчей в чемпионате России, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Игнатьев отвечает Мусаеву. А ещё рассказывает про машину и 10 млн от агентов Прямая речь главного виновника «жары» в «Краснодаре».