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Игнатьев: информация про 10 млн и машину — ересь, пусть засунут её куда подальше

Фото: fckrasnodar.ru
Игнатьев: информация про 10 млн и машину — ересь, пусть засунут её куда подальше
Футбол / РПЛ

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, согласно которой он получил в подарок от агентов автомобиль и 10 млн рублей.

«Информация про 10 млн и машину в подарок от агентов – это наглая ложь и ересь, ничего не было. Пусть те, кто об этом пишет, засунут эту информацию куда подальше. Лживую информацию писать не надо.

Официально моими делами сейчас никто не занимается, а с ProSport Management я разорвал контракт около месяца назад. Ведёт ли мои дела Агузаров? Это всё на уровне слухов, тут я комментировать не готов», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

20-летний Игнатьев является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне форвард провёл 12 матчей в чемпионате России, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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