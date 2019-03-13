Марселино: «Валенсия» будет искать возможности, чтобы победить «Краснодар»

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром».

«Самое главное — подходить к матчу в хорошей физической форме. Мы будем искать любые возможности, чтобы забить и выиграть. «Краснодар» — очень быстрая команда, которая всегда идёт в атаку. Завтра у них хорошие шансы, чтобы пройти дальше.

В «Краснодаре» есть все условия для того, чтобы провести тренировку и хорошо подготовиться. Великолепное поле и стадион, где мы надеемся одержать победу.

У нас есть своя философия игры: как нападать и защищаться. Конечно, завтра мы будем больше обороняться, чтобы не дать «Краснодару» пройти на нашу половину поля.

Мы знаем, что «Краснодар» сразу будет атаковать. У соперника хорошая физическая форма, они не собираются сдаваться и отступать. Допустить нулевую ничью будет самой большой ошибкой.

Если мы будем играть слаженно, как настоящая команда, и понимать друг друга, то мы непременно добьёмся успеха.

Что касается Черышева, он в прекрасной физической форме, и у него большие шансы появиться завтра на поле.

Сейчас мы играем три раза в неделю и пытаемся сохранять хорошую физическую форму. Конечно, есть много ситуаций, которые мы не можем предусмотреть, но к этой игре мы полностью готовы», — передаёт слова главного тренера «Валенсии» корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.