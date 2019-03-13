Васс: у «Краснодара» есть сильные игроки, игра дома — их большое преимущество

Полузащитник «Валенсии» Даниэль Васс поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром». Первая встреча команд завершилась со счётом 2:1 в пользу испанской команды.



«Победа — это единственный вариант, который мы рассматриваем. Это очень важная игра. Нам необходимо выйти в 1/4 финала Лиги Европы, поэтому завтра мы сделаем всё возможное, чтобы добиться этого результата. Самое важное для меня — моя команда и как мы играем все вместе, одноклубники всегда помогают мне на поле.



«Краснодар» — очень хорошая команда. В этой команде есть сильные игроки. В прошлом матче они забили нам хороший гол. То, что они играют дома, является большим преимуществом. Играть вне дома тяжело, но мы надеемся, что это не помешает нам выиграть», — передаёт слова Васса корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

«Валенсия» — о погоде в Краснодаре: на улице холодно…