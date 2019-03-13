«Бавария» — «Ливерпуль»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Ливерпуля» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 13 марта, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Бавария»: Нойер, Рафинья, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Т. Алькантара, Гнабри, Хамес, Рибери, Левандовски.



«Ливерпуль»: Алисон, Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Вейналдум, Салах, Фирмино, Мане.

Напомним, первый матч, который состоялся 19 февраля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершился со счётом 0:0.



На групповом этапе Лиги чемпионов «Бавария» выступала в группе E с амстердамским «Аяксом», «Бенфикой» и афинским АЕКом. «Ливерпуль» соперничал с «ПСЖ», «Наполи» и «Црвеной Звездой» в группе С.