Виллиан: в этой ЛЕ происходит много камбэков. Надеюсь, завтра его не будет

Полузащитник «Челси» Виллиан поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с киевским «Динамо». Первая встреча команд завершилась со счётом 3:0 в пользу английской команды.



«Мы провели тренировку. Конечно, поле не самое лучшее, но нам не нужно об этом думать. Мы должны выйти на газон и попытаться выиграть. Поле будет плохим для обеих команд, поэтому нужно просто делать свою работу. Играть в футбол будет сложно, но необходимо забыть об этом.



Мы знаем, что второй матч с киевским „Динамо“ будет сложным, не похожим на первый. У соперника хорошая команда, и если мы не будем сконцентрированы на все 100 процентов, у нас будут проблемы. В этой Лиге Европы происходит много камбэков. Надеюсь, завтра его не будет», — приводит слова Виллиана официальный сайт «Челси».