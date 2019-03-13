Ковач: в матче с «Ливерпулем» счёта 0:0 не будет

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач заявил, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» его команда сыграет на победу.
«Мы прекрасно понимаем, что «Ливерпуль» очень силён в обороне. Ван Дейк вернётся в состав, с ним «Ливерпуль» будет ещё сильнее. Но мы можем забивать. Мы показали это в Бундеслиге.
0:0 в этом матче снова не будет. Мы хотим победить и будем играть соответствующим образом. Нельзя рассчитыавать на то, что дважды сыграешь 0:0.
Нам нужно действовать более эффективно в обороне. Уверен, дома, с поддержкой наших фанатов сможем хорошо сыграть и создадим больше моментов», — приводит слова Ковача Team Talk.
Напомним, первый матч, проходивший в Англии, завершился со счётом 0:0.
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