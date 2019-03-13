Дортмундская «Боруссия» намерена приобрести Т. Азара на замену Пулишичу

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Торган Азар может перейти в дортмундскую «Боруссию», сообщает Kicker.



По информации источника, 25-летний бельгийский футболист является приоритетной целью дортмундского клуба. На данный момент «шмели» активно ищут замену полузащитнику команды Кристиану Пулишичу, который предстоящим летом перейдёт в лондонский «Челси». Отмечается, что дортмундская «Боруссия» готова побить клубный трансферный рекорд, который составляет € 30 млн, чтобы заполучить бельгийца.



Азар перешёл в мёнхенгладбахскую «Боруссию» в 2014 году. В нынешнем сезоне бельгийский нападающий принял участие в 24 матчах в немецкой Бундеслиге, забил 9 голов и отдал 9 результативных передач. Также Азар выступает за национальную команду Бельгии с 2013 года.