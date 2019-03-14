Коутиньо: в последние месяцы я играл не очень хорошо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо поделился впечатлениями об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом». Встреча, проходившая на стадионе «Ноу Камп», завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев. Бразильский футболист забил один из мячей в ворота французов.



«В последние недели или даже месяцы я играл не очень хорошо, но теперь я хочу всё исправить. Я пришёл в «Барселону», чтобы стараться на поле изо всех сил. Сейчас я думаю уже о следующем матче с «Бетисом». Рад победе в важном матче и выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов», – цитирует хавбека Marca.

Первая встреча, проходившая во Франции, завершилась со счётом 0:0. Таким образом, «Барселона» вышла в четвертьфинал евротурнира.