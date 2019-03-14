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«Барселона» разгромила «Лион» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Барселона» разгромила «Лион» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

«Барселона» одержала победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом». Встреча, проходившая на стадионе «Ноу Камп», завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче на 17-й минуте открыл Лионель Месси. Арбитр назначил пенальти в ворота гостей после того, как Джейсон Денайер сбил в штрафной «Лиона» Луиса Суареса. На 31-й минуте Фелипе Коутиньо удвоил преимущество хозяев. Суарес вышел один на один с голкипером «Лиона», но не стал бить, а выкатил мяч на пустые ворота.

Во втором тайме Лука Тусар отыграл один мяч. Защитник «Лиона» добил мяч в ворота после углового. Но в последние 15 минут встречи «Барселона» забила ещё трижды. Сперва Месси оформил дубль, а затем Жерар Пике с передачи аргентинца отправил мяч в пустые ворота. Точку в матче поставил Усман Дембеле, точно пробивший с острого угла. Ассистировал Дембеле Месси.

Первая встреча, проходившая во Франции, завершилась вничью со счётом 0:0. Таким образом, «Барселона» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2019, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
5 : 1
Лион
Лион, Франция
1:0 – Месси – 17 (пен), 2:0 – Коутиньо – 31, 2:1 – Тусар – 58, 3:1 – Месси – 78, 4:1 – Пике – 81, 5:1 – Дембеле – 86
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