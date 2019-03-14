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Полузащитник «Анжи»: вегетарианство помогает мне отлично восстанавливаться

Полузащитник «Анжи»: вегетарианство помогает мне отлично восстанавливаться
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Анжи» Иван Маркелов в преддверии матча 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» рассказал о своём функциональном состоянии.

«Чувствую себя отлично, сборы провели плодотворно. Функциональная подготовка – одна из ключевых составляющих успеха для нас. Вы знаете, я чувствую себя намного лучше, чем когда-либо. Именно вегетарианство помогает мне отлично восстанавливаться, я стал получать меньше травм, и я прекрасно себя чувствую в движении. Качество жизни стало намного выше. Как-то во время обеда Апти Ахъядов спросил меня: откуда ты берёшь силы? И ему ответил Адлан Кацаев: «Сам Всевышний даёт ему силы!». Меня полностью удовлетворил его ответ», — цитирует хавбека официальный сайт махачкалинского клуба.

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