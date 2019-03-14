«Анжи» оштрафован на 125 тыс. рублей, «Зенит» — на 70 тыс.

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения сегодня комитет принял по итогам матчей 19-го тура РПЛ.

«Крылья Советов» — «Енисей». Диктор на стадионе в Самаре призывал поддержать команду. Штраф клубу — 10 тысяч рублей.



«Ростов» — «Арсенал». Старший тренер «Ростова» Кафанов покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тысяч рублей. На 90-й минуте он же вышел на поле во время остановки игры, за это клуб оштрафован на 20 тысяч рублей.



«Анжи» — «Локомотив». На 86-й минуте болельщики «Анжи» зажгли 7 фаеров, 4 дымовые шашки, 4 петарды и 2 стробоскопа. Клуб оштрафован на 125 тысяч рублей.



«Краснодар» — «Оренбург». «Оренбург» прибыл на стадион с опозданием на 10 минут, клуб оштрафован на 10 тысяч рублей.



«Ахмат» — «Урал». Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов выходил за пределы технической зоны, он оштрафован на 30 тысяч рублей.



«Зенит» — «Уфа». За выкрикивание оскорбительных выражений «Зенит» оштрафован на 70 тысяч рублей. Это седьмое нарушение в сезоне.



Все кубковые матчи прошли без дисциплинарных нарушений», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.