ЦСКА: Бернатек не является агентом Ефремова

Пресс-служба ЦСКА прокомментировала слухи о возможном уходе полузащитника Дмитрия Ефремова после окончания сезона. Ранее Рюдигер Бернатек, которого представили в качестве агента футболиста, сообщил о возможном уходе футболиста. Агент сообщил, что ведёт переговоры с рядом клубов о возможном переходе игрока.

«Рюдигер Бернатек не является агентом Дмитрия Ефремова. В клубе о нём ничего не слышали», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе ЦСКА.

Ефремов перешёл в ЦСКА в 2013 году и с тех пор успел провести три сезона в аренде – сначала в «Словане», а затем в «Оренбурге». В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не записал на свой счёт ни одного результативного действия.