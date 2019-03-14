Ефремов может покинуть ЦСКА по окончании сезона

Рюдигер Бернатек, агент полузащитника ЦСКА Дмитрия Ефремова, рассказал о возможном уходе игрока из клуба по окончании нынешнего сезона.



«Пока мы не знаем, как сложится дальнейшая судьба Ефремова. Его контракт с ЦСКА заканчивается летом. Мы общаемся с ЦСКА и другими клубами как из России, так и из Европы. Посмотрим, как сложатся дела.



Сейчас у Дмитрия нет достаточной игровой практики, а он молодой футболист и хочет регулярно играть. Он переживает на этот счёт. Будем искать ему клуб, где бы он смог играть в каждом матче, а не сидеть на скамейке запасных. Думаю, что-то найдём. Шансы, что Ефремов летом покинет команду, довольно высоки. Скорее всего, это будет полноценный трансфер. Однако не нужно забегать вперёд. Мы должны проанализировать все варианты для начала и обсудить всё с ЦСКА», — цитирует Бернатека Sport24.



Ефремов перешёл в ЦСКА в 2013 году и с тех пор успел провести три сезона в аренде – сначала в «Словане», а затем в «Оренбурге». В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не записал на свой счёт ни одного результативного действия.

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