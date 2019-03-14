Корнаухов: Чалову нужно перешагнуть ступень, на которую он поднялся на эмоциях

Бывший защитник ЦСКА, директор ДЮСШ ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением об игре нападающего «армейцев» Фёдора Чалова.

«Его возраст я почти три года вёл. Федя всегда был крепким мальчишкой. Ему есть в чём развиваться и куда расти, но по детям он выделялся, привлекался в юношеские сборные.

Талантливые ребята — они сразу видны. Наверняка смотрели в интернете видео маленького Месси. Что он делал тогда, то, по сути, делает и сейчас: берёт мяч и обыгрывает всех. Вот и Чалов каким был, таким и остался. Только забивал в детстве побольше, чаще брал инициативу на себя. Да, ему не хватает взрывной скорости, но мальчишка думающий, хитрый, неплохо оснащённый технически. У него творческая семья — папа, мама вкладывают правильные ценности.

Надеюсь, Федя понимает, что для дальнейшего роста ему нужно перешагнуть эту ступень, на которую поднялся на эмоциях и юношеском задоре. Если у него это получится, буду только счастлив», — сказал Корнаухов в интервью корреспондентам «Чемпионата» Денису Целых и Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Олегом Корнауховым будет опубликовано на «Чемпионате» завтра, 15 марта.