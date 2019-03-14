РФС проинформирован о письме ФИФА в адрес «Анжи» по делу Боли

В Российском футбольном союзе (РФС) подтвердили получение письма от дисциплинарного комитета ФИФА в адрес ФК «Анжи» по делу бывшего форварда клуба Янника Боли.

«Считаем информацию, предоставленную СМИ представителями махачкалинского клуба, исчерпывающей и не имеем дополнительных комментариев», — сообщили «Чемпионату» в РФС.

Ранее стало известно, что «Анжи» грозит снятие шести очков из-за долгов перед Боли, который выступал за махачкалинский клуб с 2014 по 2017 год. В пресс-службе «Анжи» ранее сообщили, что угроза снятия очков действительно есть. Также представители клуба заявили, что надеются найти компромисс с футболистом и урегулировать задолженность. В клубе пояснили, что ищут средства для погашения долга.