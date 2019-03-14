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Виллиан: Азар никогда не говорил нам о переходе в «Реал»

Виллиан: Азар никогда не говорил нам о переходе в «Реал»
Футбол / Англия

Нападающий лондонского «Челси» Виллиан прокомментировал слухи о желании форварда команды Эдена Азара перейти в мадридский «Реал».

«Прежде всего, надеюсь, Азар останется в клубе, но в футболе никогда не знаешь, что произойдёт. Он фантастический игрок, один из лучших в мире. Кроме того, Эден мой друг. Я просто надеюсь, что он останется.

Сейчас он сосредоточен на «Челси». Он хочет помочь команде выиграть что-то в этом сезоне. Азар никогда не говорил нам о переходе в «Реал» или о чём-то подобном. Он просто хочет продолжать играть за «Челси», — приводит слова Виллиана Goal.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 28-летний бельгиец забил 13 голов и отдал 11 результативных передач в 28 матчах.

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