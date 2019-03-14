Капелло назвал трёх футбольных гениев, Роналду среди них не оказалось

Известный итальянский специалист, бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал футболистов, которых считает гениями. В список он не включил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Роналду — экстраординарный футболист, но Месси — гений. В футболе было три гения — Пеле, Марадона и Месси. Роналду помогает команде побеждать, но Месси — гений, он делает ещё больше. Я увидел Лео в 16-летнем возрасте и был восхищён его игрой. Уже тогда он делал то, что и сейчас», — приводит слова Капелло Sky Sports.

Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Атлетико» (3:0) оформил хет-трик и помог команде выйти в четвертьфинал турнира. На следующий день Месси в матче «Барселона» — «Лион» (5:1) оформил дубль и отдал две результативные передачи.