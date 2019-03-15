«Вильярреал» — «Зенит»: Бакка удвоил преимущество испанского клуба

В эти минуты на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Зенит». Начался второй тайм. На первых минутах второй половины встречи «Вильярреал» удвоил преимущество. Форвард испанцев Карлос Бакка точно пробил головой после навеса с фланга. В первом тайме хозяев вперёд вывел Херар Морено.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи «Вильярреал» — «Зенит».

Напомним, первый матч, проходивший в Санкт-Петербурге, завершился победой гостей со счётом 3:1.

«Зениту» на групповом этапе Лиги Европы противостояли «Славия», «Бордо» и «Копенгаген». Российская команда заняла первое место в квартете, после чего в 1/16 финала одолела «Фенербахче». «Вильярреал» финишировал первым в группе с «Рапидом», «Рейнджерс» и «Спартаком».