«Вильярреал» — «Зенит»: Морено вывел хозяев вперёд

В эти минуты на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Зенит». Хозяева вышли вперёд на 29-й минуте. В ходе контратаки испанский клуб вывел на ударную позицию Херара Морено, а полузащитник «Вильярреала» нанёс обводящий удар под перекладину.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи «Вильярреал» — «Зенит».

Напомним, первый матч, проходивший в Санкт-Петербурге, завершился победой гостей со счётом 3:1. Чтобы перевести игру в овертайм, «Зениту» необходимо забить три мяча.

«Зениту» на групповом этапе Лиги Европы противостояли «Славия», «Бордо» и «Копенгаген». Российская команда заняла первое место в квартете, после чего в 1/16 финала одолела «Фенербахче». «Вильярреал» финишировал первым в группе с «Рапидом», «Рейнджерс» и «Спартаком».