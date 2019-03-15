Рейнгольд: по характеру Кононов очень похож на Семака

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд высказал мнение по поводу работы главного тренера красно-белых Олега Кононова.

«Чёткого впечатления от работы Кононова у меня нет. Я уважаю этого парня, но отмечу, что не каждому дано тренировать «Спартак». Это сказано не в обиду тренеру. По характеру Кононов очень похож на Семака. Спокойный, как кажется, но не очень переживающий за команду. У меня впечатление, что Семак и Кононов равнодушные. Но ведь Сергей хороший грамотный интеллигентный парень. Но вспомните, как вели себя Спаллетти и Луческу в «Зените». Они никогда не были равнодушными. А наши тренеры ведущих клубов уже какие-то на вид спокойные. Им еще только остается смокинг надеть и взять в руки скрипку», — цитирует Рейнгольда «Спорт уик-энд».