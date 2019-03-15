Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы сезона-2018/19

Сегодня, 15 марта, в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы. По её итогам определились пары, которые поведут борьбу за выход в полуфинал евротурнира. На этой стадии соревнований клубы не делились на сеяные и несеяные.

«Наполи» (Италия) — «Арсенал» (Англия)

«Вильярреал» (Испания) — «Валенсия» (Испания)

«Бенфика» (Португалия) — «Айнтрахт» (Германия)

«Славия» (Чехия) — «Челси» (Англия)

Команды, указанные в парах первыми, свой первый четвертьфинальный матч проведут на своём поле. Первые встречи запланированы на 11 апреля, а ответные — спустя неделю.

В полуфиналах сыграют победители следующих пар: «Наполи» (Италия)/«Арсенал» (Англия) — «Вильярреал» (Испания)/«Валенсия» (Испания) и «Бенфика» (Португалия)/«Айнтрахт» (Германия) — «Славия» (Чехия)/«Челси» (Англия).

Полуфинальные поединки должны состояться 2 и 9 мая, а финальный матч — 29 мая, который пройдёт на Олимпийском стадионе в Баку.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки.