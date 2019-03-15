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«Зенит» начал подготовку к матчу со «Спартаком»

«Зенит» начал подготовку к матчу со «Спартаком»
Футбол / РПЛ

Сегодня, 15 марта, футболисты «Зенита» провели тренировку в Испании. Занятие проходило на тренировочной базе «Вильярреала» и продолжалось около часа. Вечером петербургская команда отправится в Москву, где продолжит подготовку к матчу 20-го тура Премьер-Лиги со «Спартаком». Об этом сообщил официальный сайт сине-бело-голубых.

Встреча «Спартак» — «Зенит» состоится 17 марта на «Открытие Арене» и начнётся в 19:00 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен Владимир Москалёв (Воронеж). Ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

После 19 туров «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, «Спартак» идёт на четвёртой позиции.

Матч 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» обслужит Москалёв
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