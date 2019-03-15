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ЦСКА в составе 18 футболистов отправился на матч с «Уралом»

ЦСКА в составе 18 футболистов отправился на матч с «Уралом»
Футбол / РПЛ

Сегодня, 15 марта, футболисты московского ЦСКА вылетели в Екатеринбург, где завтра проведёт матч 20-го тура чемпионата России с «Уралом», сообщает официальный сайт столичного клуба. На игру красно-синие отправились в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников, Наир Тикнизян, Игорь Дивеев.

Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Ильзат Ахметов.

Нападающие: Фёдор Чалов, Такума Нисимура.

Вместе с основной командой вылетела и молодёжная, которая свой матч проведёт утром в субботу. Начало игры — в 8:00 по московскому времени.

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