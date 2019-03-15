Мостовой: в какой-то из пар ЛЧ обязательно должен произойти сюрприз

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги чемпионов.

«Всё очень чётко и ясно: «Барселона», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Ювентус» – фавориты. Но сюрприз обязательно должен произойти в какой-то из пар. Не знаю, сможет ли «Аякс» его устроить, ведь «Атлетико» получил от «Ювентуса» три», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кариной Фалько.

Итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов:



«Аякс» (Нидерланды) – «Ювентус» (Италия)



«Ливерпуль» (Англия) – «Порту» (Португалия)



«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Манчестер Сити» (Англия)



«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Барселона» (Испания)

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 9 и 10 апреля, ответные – 16 и 17 апреля.