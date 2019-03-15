Гендиректор «Урожая»: информация о долгах не соответствует действительности

Во время прямой трансляции матча 18-го тура Профессиональной футбольной лиги «Урожай» — СКА (Ростов-на-Дону) зрителям несколько раз показали сообщение о задолженности руководства краснодарского клуба перед сотрудниками.

Генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко опроверг эту информацию, заявив, что все задолженности были погашены накануне.

«Информация не соответствует действительности. Все задолженности перед сотрудниками клуба были погашены 12-13 марта», — сказал Градиленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Урожай» занимает второе место в турнирной таблице ПФЛ группы «Юг». 23 марта краснодарская команда в Астрахани проведёт матч 19-го тура ПФЛ. Её соперником будет местный «Волгарь».