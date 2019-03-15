Защитник «Атлетико» Савич швырнул бутсу в тренера по физподготовке

Защитник «Атлетико» Стефан Савич остался недоволен словами тренера по физподготовке Оскара Ортеги. Черногорский защитник после одной из тренировок накричал на специалиста и бросил в него бутсу, утверждает AS.

По данным издания, после того как Ортега раскритиковал Савича, защитник закричал: «Скажи мне это в лицо, крыса». После этого в Ортегу полетела бутса.

Инцидент произошёл после матча 27-го тура Примеры с «Леганесом» (1:0). Также источник утверждает, что другие футболисты мадридского клуба также недовольны работой Ортеги. Они полагают, что его тренировки измотали их перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:3).

Напомним, «Атлетико» одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 2:0. Но из-за поражения в ответной встрече мадридцы не смогли выйти в четвертьфинал.