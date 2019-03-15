«Зенит» представил новый ролик к матчу со «Спартаком»

Пресс-служба «Зенита» представила новый видеоролик, посвящённый матчу 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который состоится в воскресенье, 17 марта.

Ролик получил название «К победе без страха». В видео представлена нарезка ярких моментов из предыдущих матчей «Зенита» и «Спартака».

Видео можно посмотреть на YouТube-канале «Зенита»

«Зенит» после 19 сыгранных туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Футболисты из Санкт-Петербурга набрали 40 очков. «Спартак», набрав 32 очка, — на четвёртом месте в турнирной таблице.

Матч первого круга «Зенит» — «Спартак» завершился со счётом 0:0. В нынешнем сезоне команды встречались также на выставочном турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер». Тогда победу со счётом 3:0 одержал «Спартак».